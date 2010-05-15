У квітні імпортери вперше почали декларувати взуття

У квітні цього року підприємства-імпортери вперше почали декларувати шкіряне взуття дорогих відомих марок, зокрема, Sendi, Valentino, Christian Dior, Versace.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на розширеному засіданні колегії Держмитслужби заявив глава відомства Ігор КАЛЕТНІК.

Зокрема, він зазначив, що цього вдалося досягти завдяки посиленню контролю з боку митних органів за постачаннями товарів.

Останніми місяцями, за даними Держмитслужби, істотно змінилася структура імпорту: на 16% зменшився обсяг імпорту дешевого одягу, водночас обсяг імпорту дорогого одягу збільшився в 2,3 разу; частка імпортного шкіряного взуття зросла на 29%, при цьому скоротилася частка взуття зі штучної шкіри.

Крім того, за даними Держмитслужби, в квітні істотно збільшився рівень митної вартості імпортованої продукції легкої промисловості, м`ясної, рибної та плодоовочевої.

В цілому при зменшенні обсягів імпорту на 15% сума податків, сплачених з 1 тонни товарів, зросла на 33%.

За даними Держмитслужби, податкове навантаження на один контейнер збільшилося з 48 тис. грн. у березні до 80 тис. грн. у травні, що є максимальним результатом за останні три роки.

Середній розмір митної вартості кілограма імпортованого вантажу зріс з 2,21 дол. до 3,12 дол.

«Це стало можливим завдяки дотриманню стратегічних напрямів роботи – забезпеченню достовірного декларування, створенню єдиних підходів у роботі митних органів по всій території країни, а також підвищенню відповідальності митників за скоєне службове правопорушення», - зазначив І.КАЛЕТНІК.