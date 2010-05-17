Євро в понеділок обвалився до 4-річного мінімуму

Євро обвалився до чотирилітнього мінімуму в понеділок, оскільки інвестори позбавляються від єдиної валюти у зв`язку з суверенними борговими проблемами в єврозоні і страхами, що круті обмежувальні заходи перешкодять відновленню економіки в регіоні. Про це повідомляє Рейтер.

Євро впав до долара на 0,56 відсотка до $1,2285. Раніше він знизився до $1,2234, найнижчої відмітки з квітня 2006 року. З початку травня єдина валюта втратила до долара більше семи відсотків, а з початку року - близько 14 відсотків.

"Технічно євро перепроданий, але, оскільки на ринку не відбувається істотного закриття коротких позицій, гравцям нічого не залишається, окрім як продавати євро, - сказав трейдер з японського банку. - Неприйняття риски, викликане бюджетною кризою в зоні євро, ймовірно, змусить інвесторів як і раніше переводити гроші в безпечні активи, такі як долар, ієна, американські Treasuries і золото".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала в неділю, що програма допомоги єврозоні вартістю $1 трильйона, розроблена Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом, лише дає додатковий час, аби розібратися із зростаючим розривом між слабкими і сильними економіками єврозони.

Аналітики говорять, що євро, ймовірно, падатиме далі, враховуючи слабкість прогнозу економічного зростання в ЄС в порівнянні з прогнозом для США.

"Це означає, що євро до долара торгуватиметься нижче, або щонайменше близько до довгострокової справедливої вартості, яку ми оцінюємо в $1,2100", - сказав Майк Джонс, валютний аналітик з Bank of New Zealand.

До ієни євро впав на 0,94 відсотка до 112,94 ієни, наблизившись до восьмилітнього мінімуму в 110,49 ієн, досягнутого раніше в травні.

Доларовий індекс виріс на 0,78 відсотка до 86,767.

До ієни долар знизився на 0,37 відсотка до 91,96 ієни.