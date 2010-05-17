Середній курс долара в комбанках дещо підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають - по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу трохи підвищився порівняно з 17 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках відучора знизився на 2,3% і сьогодні складає 9,60 грн./євро, продажу - на 1,8% - до 9,85 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,75-10,10 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 16 травня знизився на 0,8% і сьогодні складає 0,2528 грн./рубль, продажу - на 1,2% - до 0,2621 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,92 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 2% відучора і сьогодні складає 9,64 грн./євро, продажу - на 1,5% - до 9,83 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,50-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,77-10,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 16 травня і сьогодні складає 0,2534 грн./рубль, продажу - на 0,9%, до 0,2629 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2450-0,2570 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2600-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

"Укрсоцбанк": долар США - 7,88/7,95 грн., євро - 9,65/10,10 грн., рубль - 0,2100/0,2680 грн.

"Райффайзен Банк Аваль": долар США - 7,89/7,94 грн., євро - 9,70/10,02 грн., рубль - 0,2530/0,2650 грн.

"Приватбанк": долар США - 7,888/7,937 грн., євро - 9,55/9,85 грн., рубль - 0,2540/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 травня, такий: гривні до долара США - 7,9259, до євро - 9,901034 до російського рубля - 0,26369.