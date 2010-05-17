НБУ зобов’язав комбанки надати свої бізнес-плани

Національний банк України (НБУ) зобов'язав комерційні банки надати до 20 травня свої бізнес-плани.

Про це йдеться у телеграмі Нацбанку (№47-112/3444-8131), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

"З метою забезпечення ефективного виконання НБУ функцій банківського регулювання і нагляду, просимо банки (окрім банків, у яких призначена тимчасова адміністрація або ліквідація) надати до 20 травня 2010 р. бізнес-план банку", - сказано у телеграмі.

При цьому вказують, що бізнес-план повинен включати, зокрема, затверджену Наглядовою радою оновлену стратегію банку відповідно до ринкових умов, і прогнозні показники розвитку банку на наступні роки.

Як повідомляли, на 1 травня 2010 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації є 18 банків. На сьогодні в семи українських банках працює тимчасова адміністрація НБУ.