Київ сподівається на успішне завершення перемовин з МВФ

Київ сподівається найближчим часом успішно завершити нелегкі переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про кредит на суму близько $19 мільярдів, сказала перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова. Про це повідомляє Рейтер.

"Переговори йдуть не дуже легко, але я думаю, що ми просуваємося до успіху", - сказала Акімова минулих вихідихі під час щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку в Загребі.

"Вони можуть бути (завершені) найближчим часом" - додала вона.

Обраний в лютому цього року президент України Віктор Янукович і призначений в березні уряд намагаються відновити співпрацю з ключовим кредитором країни, перервану в листопаді 2009 року через відсутність у колишньої української влади консенсусу з питання державних витрат.

Віце-прем`єр Сергій Тігіпко сказав також на зборах ЄБРР в Загребі, що надходження податків до бюджету збільшилося більш ніж на 30 відсотків у квітні цього року порівняно з аналогічним місяцем минулого року, що підтверджує реалістичність прийнятого наприкінці квітня держбюджету на 2010 рік.

"Це хороший показник, тому що бюджет передбачає зростання (прибутків) на 22 відсотки і ми повинні показати, що ми зможемо це виконати", - сказало Тігіпко.

Він припустив, що сума кредиту МВФ може бути меншою від запитаних українською стороною $19 мільярдів.

Україна чекає прибуття цього тижня місії МВФ, яка проаналізує можливість уряду виконати параметри держбюджету, в якому, зокрема, передбачені зовнішні позики, що включають як розміщення євробондів на суму $1,3 мільярда, так і $2,0 мільярда кредиту МВФ.

Верховна Рада затвердила держбюджет з дефіцитом у розмірі 5,3 відсотка до валового внутрішнього продукту, вписавшись у раніше оприлюднену вимогу МВФ на рівні 6,0 відсотків.

Раніше представники уряду неодноразово говорили, що сподіваються отримати перші гроші від МВФ до кінця першого півріччя.

"Нам потрібні гроші МВФ не лише для того, щоб підтримати економіку, вони нам потрібні як сигнал міжнародному співтовариству про те, що ситуація в Україні покращується", - сказала Акімова.