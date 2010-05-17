КМУ просить Раду 20 травня внести зміни в податкові закони

Уряд просить парламент у четвер, 20 травня, першим питанням розглянути в другому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" з оподаткування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні Погоджувальної ради.

Він звернувся до парламенту з проханням у четвер спочатку розглянути цей законопроект, а потім розглядати проект програми соціально-економічного розвитку України.

За словами першого віце-прем'єра, до законопроекту подано близько 300 поправок, і тому доцільно було б його розглянути першим питанням.

А. КЛЮЄВ повідомив, що уряд працював над цим законопроектом, і в доопрацьованому документі "акцизи понижено у три рази".

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", поданий Кабінетом міністрів України.

Документ передбачає зміни до деяких законодавчих актів з оподаткування.