Янукович та Медведєв відзначають зростання співпраці

Президенти України та Російської Федерації Віктор ЯНУКОВИЧ та Дмитро МЕДВЕДЄВ заявляють про зростання у два рази рівня торговельно-економічної співпраці між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на початку своєї зустрічі віч-на-віч, яка зараз проходить в Адміністрації Президента України.

"Уже сьогодні наші виробники відчули, що бар'єри фактично скасовані, і товарообіг почав збільшуватися", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він навів статистику, що за 4 місяці його перебування на посту Президента цей показник досяг з початку року 7 млрд. дол., що майже удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Це свідчить про те, що до кінця року ми можемо вийти до 35-40 млрд. дол. торгового обігу з Росією", - заявив Президент України.

Він також висловив сподівання, що під час офіційного візиту Д. МЕДВЕДЄВА до Києва глави держав подадуть "дуже хороший сигнал бізнесу".

У свою чергу Д. МЕДВЕДЄВ погодився з такими висновками українського колеги.

"Це означає, що є реальне пожвавлення у відносинах між двома країнами, особливо у галузі торгівлі", - сказав Президент РФ.

Д. МЕДВЕДЄВ також запевнив, що завтра під час проведення українсько-російського бізнес-форуму у Києві представники ділових кіл "отримають хороший індикатор від глав держав".