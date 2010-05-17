Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9185/7,9265 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9230/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9235/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Об 11:30 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2580/0,2583 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2584/0,2585 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2589/0,2590 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 30,6250 рублів за долар (+0,3925).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2235/1,2370 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7515/9,7640 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,7330/9,7400 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні виросли до 9,7780/9,7845 грн./євро.