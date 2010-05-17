Заощадження поляків досягли 75% ВВП країни

Заощадження польських громадян в квітні поточного року перевищили 330 млрд. дол., що становить близько 75% торішнього валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, опубліковані польським виданням Rzeczpospolita дані свідчать про зростання заощаджень поляків на чорний день з липня минулого року на третину, а їх частки у ВВП - на 15%.

За даними газети, тільки з грудня минулого року до квітня 2010 року заощадження поляків виросли приблизно на 20 млрд. дол. Більшість своїх заощаджень поляки тримають на депозитах в банках.

Водночас видання вказує на зростання вкладів до відкритих пенсійних фондів, які зайняли друге місце після депозитів. Порівняно з 2005 роком їх частка в заощадженнях громадян Польщі виросла з 10% до 18%.

Опитані виданням експерти називають непоганим рівень заощаджень в Польщі, зазначаючи, що в інших європейських країнах цей показник складає 100% ВВП.

Газета пише, що дані про заощадження не включають інформацію про нерухомість, яка часто є головним майном громадян країни.

Як повідомляв УНІАН, за даними проведеного в березні опитування, у кризовому 2009 року тільки 30% поляків змогли відкласти гроші на чорний день. При цьому більшості з них вдалося заощадити від 350 до 1700 доларів.

Довідка УНІАН. За даними Головного статистичного управління Польщі у 38-мільйонній країні кожна третя сім'я задоволена своїм матеріальним становищем і має в середньому заощадження, рівні трьом місячним зарплатам, що становлять близько 1000 доларів (1 долар = 3,1860 злотого).