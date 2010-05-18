Мінфін України виплатив 23,6 млн. долл. за євробондами

Міністерство фінансів виплатило 23,625 мільйона доларів за облігаціями зовнішньої державної позики 2007 року. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, повідомляє Українська правда.

У листопаді 2007 року Україна здійснила емісію єврооблігацій на 700 мільйонів із погашенням 2017 року під 6,75% річних.

Виплата купонного доходу за ними здійснюється раз на півроку.

Як повідомлялося, держбюджет на 2010 рік передбачає на погашення зовнішніх зобов`язань 6,7 млрд. грн., внутрішніх - 17,1 млрд. грн.

Крім того, витрати на обслуговування зовнішнього боргу заплановані в обсязі 4,04 млрд. грн., внутрішнього - 10,16 млрд. грн.

Водночас від випуску єврооблігацій планується отримати 1,3 млрд. доларів

47,96 мільярда грн. на фінансування загального фонду держбюджету 2010 року має надійти за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.