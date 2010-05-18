Мінфін України виплатив 23,6 млн. долл. за євробондами
2007 року випуску
Міністерство фінансів виплатило 23,625 мільйона доларів за облігаціями зовнішньої державної позики 2007 року. Про це повідомляється на сайті Мінфіну, повідомляє Українська правда.
У листопаді 2007 року Україна здійснила емісію єврооблігацій на 700 мільйонів із погашенням 2017 року під 6,75% річних.
Виплата купонного доходу за ними здійснюється раз на півроку.
Як повідомлялося, держбюджет на 2010 рік передбачає на погашення зовнішніх зобов`язань 6,7 млрд. грн., внутрішніх - 17,1 млрд. грн.
Крім того, витрати на обслуговування зовнішнього боргу заплановані в обсязі 4,04 млрд. грн., внутрішнього - 10,16 млрд. грн.
Водночас від випуску єврооблігацій планується отримати 1,3 млрд. доларів
47,96 мільярда грн. на фінансування загального фонду держбюджету 2010 року має надійти за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики.