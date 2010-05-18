Українські банки скоротили операції з готівковим євро, внаслідок істотного послаблення курсу європейської валюти на міжнародних ринках, повідомляє Утро.ua.

"В даний час на міжнародному ринку курс євро до долара дуже мінливий. Оскільки Нацбанк України зобов`язав банки встановлювати курс гривні до іноземних валют для готівки валютообмінних операцій один раз в день, деякі банки побоюються опинитися в збитку при падінні курсу євро і тому не купують і не продають готівкові євро", - пояснив ситуацію на ринку начальник управління дилінга банку "Хрещатик" (Київ) Валерій Доага.

"Можливо, це пов`язано з тим, що деякі банки бояться зараз купувати євро через те, що за останні декілька днів ця валюта впала в ціні. Це пов`язано, перш за все, з економічною ситуацією в єврозоні. Можливо, враховуючи це, деякі банки обмежили операції з євро", - додав заступник глави правління банку "Фінанси і Кредит" (Київ) Ігор Львов.

"Дія заборони НБУ на зміну курсу валют до гривні протягом дня українськими банками на тлі різкого падіння курсу євро до основних світових валют призвели до того, що українські банки, щоб уникнути курсових збитків, вимушені або істотно занижувати курсу покупки євро за гривні, або взагалі відмовитися від роботи з європейською валютою", - відзначив заступник глави правління банку "Преміум" (Київ) Андрій Пономарев.

За його словами, "масло у вогонь підлила" обнародувана в пресі інформація про заборону властями Великобританії звернення купюри гідністю в 500 євро: управління по боротьбі з організованою злочинністю Великобританії пояснило даний крок тим, що 90% банкнот цього номінала використовуються кримінальними структурами в операціях по відмиванню грошей.

"Безумовно, подібний збіг чинників може призвести до розвитку панічних настроїв серед власників європейської валюти і лавиноподібним зростанням продажів євро серед населення", - підкреслив Пономарев.

Водночас, Львів відзначив, що "Фінанси і Кредит" продовжує операції з євро.

"Банк "Фінанси і Кредит" як працював з євро, так і працює. Браку євро не спостерігається і навіть навпаки ми стали більше вивозити - спостерігається деякий надлишок на ринку у зв`язку з тим, що населення здає євро, побоюючись його падіння. Тому зараз пішла зворотня ситуація - не по ввезенню, а по вивозу валюти", - відзначив він.

Як повідомлялося, в понеділок євро подешевшав до мінімальних з квітня 2006 року 1,2235 долара за євро. Аналітики Commerzbank прогнозують, що євро продовжить здавати позиції на світових валютних ринках, оскільки інвестори не бажають вкладати кошти в єдину європейську валюту із-за побоювань відновлення рецесії в єврозоні в результаті заходів по скороченню бюджетних дефіцитів.