Економіка США може повернутися на докризові позиції в наступному кварталі на тлі відновлення, яке колишній управляючий ФРС Пітер Хупер називає "несподівано сильним, історично слабким". При цьому крупні корпорації і багаті громадяни процвітатимуть, тоді як невеликим компаніям і безробітним буде сутужно, повідомляє k2kapital.

Рух американської економіки вперед істотно перевищив чекання, але залишається набагато нижчим від норми, відзначив Хупер, головний економіст Deutsche Bank Securities в Нью-Йорку. Він прогнозує, що ВВП США зростатиме на 4% в другому кварталі і на 3,7% в третьому кварталі, що призведе до досягнення обсягу валового внутрішнього продукту позначки в $13,4 млрд. - піку, досягнутого в другому кварталі 2008 р.

Безробіття в США тримається на рівні 9,9%, перебуваючи поблизу 27-річного максимуму, оскільки роботодавці скоротили кількість робочих місць на 8 млн. з липня 2007 р. Даний показник більш ніж в два рази перевищує рівень в 4,7%, що мав місце до початку рецесії в грудні 2007 р.

За матеріалами K2Kapital Сьогодні переглядів 126 з 126

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dioksunВт 18 Тра, 2010 05:40Вот и все. И нет кризиса. А вот когда мы достигним докризисного уровня, это даже и гадать нестоит. Лет эдак через 2-3. Хотя нынешние реформаторы могут так реформонуть, что это и через 5 лет непроизойдет.Напиши свій коментар

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