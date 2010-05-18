Греція отримала перший транш допомоги

До Греції надійшов перший транш узгодженої фінансової допомоги.

Про заявив єврокомісар з економічних та валютних питань Оллі Рен, повідомляє K2Kapital.

За його словами, 14,5 млрд. євро перерахували Греції партнери по зоні євро, ще 5,5 млрд. євро - Міжнародний валютний фонд.

Як повідомлялося, 2 травня у Брюсселі міністри фінансів країн єврозони затвердили пакет фінансової допомоги Греції, розрахований до кінця 2012 року.

Усього Афіни отримають 110 млрд. євро - 80 млрд. з них бере на себе Євросоюз, у тому числі близько 22 млрд. - Німеччина, найбільша економіка єврозони.

Кредити країн-членів зони євро будуть носити двосторонній характер і видаватися під пільгові 5% річних.