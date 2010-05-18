Євро залишається біля мінімальної позначки

Вартість євро в парі з доларом залишається біля мінімального рівня з квітня 2006 року в очікуванні даних про зниження довіри інвесторів до економіки Німеччини у травні. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Євро коштував 1,2320 долара зранку у вівторок порівняно з 1,2395 долара на закриття торгів у Нью-Йорку в понеділок.

Курс євро до єни знизився з 114,77 єни за євро до 113,78 єни за євро.

Вартість долара в парі з японською нацвалютою трохи збільшилася - з 92,34 до 92,59 єни за долар.

"У короткостроковому періоді ринки будуть перебувати під тиском на тлі ситуації в Європейському Союзі. Інвестори розраховують на більш чесні або більш серйозні кроки країн ЄС зі скорочення бюджетних дефіцитів", - відзначив один з керівників інвестфірма Mirae Asset Global Investment Рахул Чадха.