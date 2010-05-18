Експерт: золото знову дорожчає через проблем єврозони

Пошук інвесторами притулку від боргових проблем єврозони і масштабного падіння акцій привів до того, що котирування ф`ючерсів на золото досягли нового п`ятимісячного максимуму - вище 1200 доларів за унцію.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанка» Владимир СКИДАН.

Таким чином, за його словами, ф`ючерси на золото наблизилися до найвищих рівнів з моменту досягнення 3 грудня 2009 року історичного максимуму 1227,50 долара за унцію. Зростання цін на золото примітне тим, що воно відбувається на тлі тривалого зміцнення долара США. За звичайних обставин зростання долара чинить знижуючий тиск на деноміновану в доларах ціну золота, оскільки робить золото дорожчим для тримачів інших валют, що негативно позначається на попиті. Зараз же учасники ринку, разом з покупками долара як актив-притулку, переводять кошти і в золото.

Як підкреслив В.СКИДАН, боргові проблеми в Європі і побоювання щодо можливості їх ширшого розповсюдження контрастують з відновленням американської економіки. Той факт, що долар і ціни на золото виросли одночасно, говорить про те, що інвестори купують їх як традиційні активи-притулки. Золото, яке через свою волатильність вважається більш ризикованим активом, в останні місяці поводилося більшою мірою як актив, який інвестори купують заради потенційного прибутку, коли їх схильність до ризику висока.

«Проте протягом останніх декількох днів ситуація змінилася, оскільки побоювання щодо ситуації в єврозоні посилюються. Є сумніви в ефективності плану порятунку, розробленого для Греції, а також існують побоювання щодо проблем інших європейських країн, таких як Іспанія і Португалія», - відзначив експерт.