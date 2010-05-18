Ахметов: Товарооборот між Україною та РФ можна довести до 100 млрд. дол.

Підприємець і політик Рінат АХМЕТОВ вважає амбітною, але реальною метою виведення річного товарообороту між Україною та Росією на рівень 100 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.АХМЕТОВ заявив сьогодні журналістам перед початком 7-го українсько-російського економічного форуму, який проходить у Києві за участю президентів України та Росії Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА.

Коментуючи вчорашню заяву президентів України та Росії щодо позитивних перспектив значного збільшення товарообороту між двома країнами в можливій перспективі до 100 млрд. дол. на рік, бізнесмен, зокрема, заявив: «Коли є амбітна мета, то під цю мету необхідно шукати можливості. Й тоді, я вважаю, що це реально. Але час покаже...».

При цьому Р.АХМЕТОВ зазначив, що для нормального розвитку «бізнесу ніяких преференцій не потрібно».

«Україна повинна бути відкритою для всіх інвестицій, у тому числі й російських. І конфлікти, які були, нам також не потрібні. Від них ніхто не виграв. А найголовніше - програли ми всі», - вважає Р.АХМЕТОВ.

Висловлюючи свою думку щодо перспектив можливого об`єднання, злиття або як заявляється, «поглинання» українських і російських підприємств і галузей, Р.АХМЕТОВ висловив упевненість, що в цих питаннях «Україна зробить так, як вигідно». «Якщо національні інтереси України диктуватимуть, що це вигідно, значить Україна так зробить. Не вигідно – так не зробить», - заявив Р.АХМЕТОВ.