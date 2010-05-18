Міжбанк: на 12:00 котирування склали 7,9220/7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9190/7,9270 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9220/7,9265 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2612 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2611/0,2613 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель упав і на 12:00 встановився на рівні 30,30 рублів за долар (-0,3250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2395/1,2397 дол./євро, змінюючись в достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8085/9,8195 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 9,8195/9,8295 грн./євро.