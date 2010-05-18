НБУ на міжбанку готовий купувати євро по 9,7 грн./євро

Національний банк України (НБУ) сьогодні на міжбанку готовий купувати євро по 9,7 грн./євро. Про це йдеться у телеграмі Нацбанку №38-012/2948, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Крім того, НБУ оголосив про покупку американського долара за незмінним за останній час курсом - 7,925 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Національного банку України в квітні поточного року збільшилися на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. дол.