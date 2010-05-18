Янукович: Стратегічна програма розвитку до 2020 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що з наступного року Україна повинна почати реалізацію стратегічної програми розвитку до 2020 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з представниками ділових кіл у рамках проведення Сьомого українсько-російського економічного форуму.

Президент України висловив упевненість, що наявна на сьогодні динаміка економічного зростання держави триватиме до кінця року. "А наступний рік ми повинні почати у рамках роботи за програмою розвитку України до 2020 року", - заявив В. ЯНУКОВИЧ. За словами глави держави, це означає, що така програма має бути створена уже в поточному році.

Президент України у черговий раз заявив, що програма економічних реформ буде представлена на початку червня. "Нова хвиля реформ повинна сприяти новій якості економічного зростання, розвитку ринкових і конкурентних механізмів, зробити економіку України привабливою для інвесторів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Водночас Президент наголосив, що пакет українських реформ націлений на довгострокову перспективу у рамках рішення амбітних завдань зі створення сучасної і конкурентоздатної економіки, нової інфраструктури та ефективної соціальної держави, забезпечення високого рівня життя людей.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, "слід визнати, що реформи Україна повинна буде почати з "низького старту". Він пояснив, що це викликане тим, що минулий рік був найскладнішим для сучасної України.

"Ми поставили перед собою мету провести системну модернізацію країни, перетворити її на сильну і процвітаючу республіку", - заявив Президент і сказав, що, незважаючи на складну економічну ситуацію, усі існуючі труднощі здолаємо.