Медведєв на засіданні G-8 та G-20 буде відстоювати спільний підхід

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ на засіданні G - 8 та G - 20 має намір відстоювати консолідований з Україною підхід до конфігурації світової фінансової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в Києві під час Сьомого українсько-російського економічного форуму.

"Я поїду в червні на засідання Великої вісімки і Великої двадцятки і хотів би сказати, що з урахуванням відновлення повноцінних стосунків між Росією і Україною, відновлення дружнього стратегічного діалогу, хотів би там, на форумі G8 і G20, керуватися загальними підходами. Росія готова до того, щоб відстоювати наш консолідований підхід до конфігурації світової фінансової системи. Мені здається, це дуже важливо. Тим паче, що для України це також можливість узяти участь в цих обговореннях, хоч би опосередковано, через російське представництво", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.