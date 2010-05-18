Європарламент схвалив виділення Україні 500 млн. євро позики

Європарламент схвалив сьогодні виділення Євросоюзом Україні позики на суму 500 млн. євро для подолання фінансової кризи.

"Я рішуче вітаю прийняте сьогодні Європарламентом рішення про підтримку України за допомогою кредитної позики", - сказано в заяві голови Європарламенту Єжи БУЗЕКА, яку отримали в РІА "Новини".

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2010 році до 4%, що на 1% вище від колишніх оцінок.

Про це йдеться в повідомленні про перегляд економічних прогнозів країн Центральної і Східної Європи, оприлюдненому на сайті ЄБРР.

"В Україні, яка у 2009 році постраждала від найбільшого падіння економіки серед усіх країн регіону, на сьогодні справи покращуються. Настрої учасників ринку щодо України покращилися після завершення виборів і відновлення переговорів з Міжнародним валютним фондом", - сказано в повідомленні ЄБРР.

За оцінками експертів ЄБРР, загальне поліпшення показника зростання ВВП країн Центральної і Східної Європи, за винятком Румунії та Болгарії, складає близько 0,5%, до кінця 2010 року згідно з прогнозом, рівень зростання ВВП повинен скласти 3,7%.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними Державного комітету статистики України, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року в постійних цінах 2007 року склало 4,8%.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року склало не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1% порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік склав 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше - 912 млрд. 563 млн. грн.

Падіння ВВП по кварталах в 2009 році порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у І кварталі 2009 р. падіння ВВП склало 20,2%, у ІІ кварталі - залишилося на рівні 17,8%, як повідомляли раніше, у ІІІ кварталі - 16%, у ІV - 6,8%.