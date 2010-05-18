РФ купила облігації МВФ на 10 млрд. доларів

Росія купила облігації Міжнародного валютного фонду на $10 мільярдів і вважає за краще, щоб отримані фондом кошти пішли на допомогу Україні, а не на "латання дірок" в бюджетах інших держав, сказав президент РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Рейтер.

РФ збиралася ще у кінці 2009 року купити облігації МВФ за рахунок коштів золотовалютних резервів.

"Ми купили на $10 мільярдів (облігацій МВФ), нам не байдуже, куди ці мільярди підуть. Якщо на допомогу Україні - то добре, а якщо на латання дір в системі міжнародного фінансового регулювання, то мені шкода цих грошей", - сказав Медведєв.

Сенат США у понеділок вирішив виступати проти того, щоб Міжнародний валютний фонд надавав фінансову допомогу країнам єврозони, які навряд чи зможуть повернути надані їм гроші.

США - найбільший вкладник МВФ. У країни є право вето на рішення фонду, яке раніше ніколи не використовували.

Щодо України, то Міжнародний валютний фонд відзначив днем раніше "значний прогрес" в переговорах про $19-мільярдний кредит, що їх Київ має намір завершити найближчим часом.

Медведєв під час свого візиту до Києва у понеділок пообіцяв Україні підтримку в міжнародних фінансових організаціях, включаючи МВФ і Всесвітній банк, а також допомогу у проведенні економічних реформ.