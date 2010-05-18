На міжбанку долар ще трохи зріс

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9190/7,9270 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9220/7,9265 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9245/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Об 11:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол., а європейської валюти за курсом 9,70 грн./євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2609/0,2612 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2611/0,2613 грн./рубль. До закриття ціни знизилися до 0,2610/11 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль впав і склав 30,33 рублів за долар (- 0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2315/1,2430 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8085/9,8195 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,8195/9,8295 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 9,8115/9,8170 грн./євро.