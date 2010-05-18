Держкомстат: ПІІ в Україну в I кварталі знизилися на 39%

У першому кварталі іноземні інвестори направили в економіку України 717,1 млн. дол. США прямих інвестицій, що складає 61% від надходжень аналогічного періоду 2009 року.

Про це повідомляють на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, загалом приріст загального об'єму іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, за підсумками 2009 року склав 98,3 млн. дол., що складає 12% від рівня січня-березня 2009 року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу в звітному періоді спостерігали на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, - на 214,7 млн. дол., торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання - на 30,2 млн. дол., а також будівництві - на 6,6 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в Україну, на 1 квітня 2010 року склав 40 млрд. 007,4 млн. дол., що на 0,2% більше від обсягів інвестицій на початок 2010 року і з розрахунку на одну людину складає 872,1 дол.

Сума кредитів і позик, отриманих підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 квітня 2010 року склала 5 млрд. 517,1 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 квітня 2010 року склав 45 млрд. 524,5 млн. дол.

У січні-березні 2010 року з України в економіки інших країн світу спрямовано 587,8 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді акцій. Інвестиції з України здійснені в 47 країн світу, основна їх частка спрямована на Кіпр (93,4%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням їх переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 квітня 2010 року склав 6 млрд. 793,2 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 квітня 2010 року склала 125,2 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, склав 6 млрд. 918,4 млн. дол.