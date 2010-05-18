КМУ скасував 13%-у надбавку до мита на ввіз холодильників

Кабінет міністрів України постановою № 342 від 12 травня відмінив постанову попереднього уряду про введення тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок мита на ввезення холодильників і автомобілів.

Текст відповідної постанови за підписом прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

"Визнати такою, що втратила силу, постанову Кабінету міністрів України від 18 березня 2009 р. № 230 "Про відміну тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита", - сказано в постанові.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня 2009 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку зі світовою фінансовою кризою".

18 березня 2009 року Кабмін відмінив дію 13% надбавки до ставок ввізного мита в імпорті усіх товарів, окрім автомобілів і холодильників, і схвалив законопроект, яким дія цієї надбавки відміняється взагалі.

У світової організації Торгівлі неодноразово наголошували, що дія 13% надбавки до митного збору порушує вимоги СОТ. Про недоцільність дії такої надбавки заявляли і в Міжнародному валютному фонді.

У червні 2009 року Конституційний Суд України визнав неконституційним право Кабміну скорочувати, відміняти і подовжувати тимчасову надбавку до ставок ввізного мита на товари.

7 вересня 2009 року втратила силу норма про стягування 13% надбавки до митного збору при імпорті товарів в Україну.