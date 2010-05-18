Раду з питань держучасті в капіталізації банків

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ очолив експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків, а також зробив жорсткішою процедуру ухвалення рішень на засіданні цієї ради.

Відповідні рішення закріплені урядовою постановою № 343 від 17 травня, яка розміщена на Урядовому порталі за підписом М.АЗАРОВА.

До складу ради також увійшли віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО (заступник голови ради), міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО (заступник голови ради), радник Міжнародного валютного фонду Енгін АКДЖАКОДЖА (за згодою), координатор фінансового і приватного секторів по Україні, Білорусі та Молдові Всесвітнього банку Маріус ВІСМАНТАС (за згодою), директор Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Мінфіну Володимир КОЦЮБА, заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, заступник директора Департаменту з питань участі держави в капіталізації банків Мінфіну Ярослав МАТУЗКА, заступник голови Національного банку Василь ПАСІЧНИК (за згодою), голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Ігор СОТУЛЕНКО, перший заступник голови Національного банку Анатолій ШАПОВАЛОВ (за згодою), а також начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету міністрів України Валентина ЯЩУК.

Уряд також вніс зміни до Положення про експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків, що стосуються процедури ухвалення рішень. Зокрема, тепер засідання ради вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше восьми її членів з правом вирішального голосу (раніше вистачало шести присутніх).

Окрім того, рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше семи присутніх на засіданні членів ради з правом вирішального голосу (раніше для цього було достатньо голосування п'яти членів ради з правом вирішального голосу).