Міжбанк: торги відкрилися котируваннями 7,9195/7,9265 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9195/7,9265 грн./дол., ціна російської валюти знизилися до 0,2583/0,2586 грн./рубль, котирування щодо євро-гривня пішли вниз – 9,6555/9,6665 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар знову впали – 1,2191/1,2193 дол./євро (вівторок, 18 травня, - 1,2395/1,2397 дол./євро).

У вівторок, 18 травня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею американської валюти за курсом 7,925 грн./дол., а також європейської валюти за курсом 9,70 грн./євро.