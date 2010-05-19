Бюджет-2011 розроблять на нових Бюджетному і Податковому кодексах

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ обіцяє, що бюджет 2011 року, над яким уряд почав роботу, буде розроблено на базі нових Бюджетного і Податкового кодексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Час реформ, про який так багато говорили, настав», – заявив М.АЗАРОВ і повідомив, що вже сьогодні буде затверджено оновлений склад робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу.

«Проект Податкового кодексу передбачає подальше послаблення фіскального тиску на економіку і є необхідним інструментом для виходу з кризи і наближення бюджетних ресурсів до регіонів, тобто збільшення ресурсних повноважень і відповідальності місцевих органів влади», – сказав прем`єр-міністр.

При цьому він зазначив, що вся робота уряду заснована на положеннях програми Президента про реформування бюджетної й податкової систем.