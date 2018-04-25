Аварійна посадка євро, чи Єврокранти від політичної голки...

Якщо весь кризовий час нас турбували стрибки долара, то сьогодні головним підбурником неспокою став євро. Курс європейської валюти стрімко падає. Ще вчора її продавали по 10 грн., а на початку року по 11,5 грн., а сьогодні за неї більше 9,7 грн. не дають. Економіка України у цьому випадку ні до чого. Оскільки курс долара відносно гривні у нас стабільний, то, відповідно, девальвація євро щодо долара автоматично знецінює європейську валюту до гривні. А девальвація істотна. Якщо на початку року курс євро був на рівні 1,45 дол., то сьогодні він біля позначки 1,24 дол.

Чому падає євро?

Багато в чому це пов`язано з «першою хвилею» кризи. Економіка Європи у 2008 році зіткнулася з проблемою «поганих активів», перш за все, це були кредити банків, видані на купівлю нерухомості, або пов`язані з будівництвом. Тоді керівництво ЄС, озираючись на США, ухвалило рішення покрити збитки за рахунок державних коштів. У той час здавалося, що це єдиний вихід. Щоб не допустити банкрутства великих банків і транснаціональних компаній, європейські країни активно почали вирішувати за рахунок бюджету проблеми приватного бізнесу. В окремих країнах це дійсно дало позитивний результат, але далеко не в усіх. На відміну від США, ЄС - конфедерація держав з різним рівнем розвитку економік. Якщо для Німеччини двократне зростання державного боргу – некритична ситуація, то для Греції навіть невелике зростання дефіциту держбюджету виявилося «смертельним». А далі спрацював принцип доміно – коли проблема однієї маленької країни стала проблемою всього ЄС. Відповіддю стало падіння євро.

Чи може курс євро впасти до рівня 7 грн. за євро? Може, якщо...

Греція або Португалія, або Іспанія, або Італія оголосять дефолт за своїми цінними паперами і не зможуть виплачувати за ними відсотки.

Рівень безробіття в Іспанії і надалі збільшуватиметься. На сьогодні він складає 20%. Експерти вважають критичним, якщо він перевищить 7%.

Дефіцит держбюджетів Греції, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії реально не зменшиться протягом найближчого кварталу. Ці країни явно перебільшили з фінансуванням «збитків» приватного сектору. До прикладу, держборг Греції складає 120% ВВП.

Політики та експерти далі лякатимуть крахом євро. Варто було Президентові Франції Ніколя Саркозі заявити, що країна може вийти з єврозони, як курс європейської валюти по відношенню до долара обвалився на понад 10%.

Чи може курс євро зрости до рівня 12 грн. за євро? Може, якщо...

Темп зростання ВВП єврозони надалі збережеться, а краще, якщо прискориться. За підсумками першого кварталу ВВП єврозони виріс на 0,5% проти торішнього показника.

Це стосується і промвиробництва. Промислове виробництво єврозони за підсумками березня виросло на 6,9% порівняно з минулим роком. Показник вищий, ніж у США та Японії.

Рівень безробіття в єврозоні почне падати, і прогнози цього є. Сьогодні показник складає 10% і не підвищується. У США - 9,9%, але є тенденція до зростання.

Сальдо торгового балансу єврозони залишатиметься позитивним, як і тепер – за підсумками березня +4,5 млрд. євро, на відміну від негативного сальдо США.

У цьому випадку з погляду макропоказників економіка ЄС виглядає привабливішою, ніж економіки США та Японії, країн, які тим більше розвиваються. Але політичні катаклізми в найгірших проявах захлеснули Європу. Тому на сьогодні курс євро формується не стільки під впливом економічних показників, скільки політичних випадів.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)