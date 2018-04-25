Аварійна посадка євро, чи Єврокранти від політичної голки...

Аварійна посадка євро, чи Єврокранти від політичної голки...

11:24, 19 травня 2010
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Курс євро обвалює не економічна ситуація, а політичні реалії єврозони, вважають експерти. Методи США щодо виходу з кризи, на які озиралася Європа, підвели ЄС. Чи може євро впасти нижче 7 гривень? Може, якщо...

Якщо весь кризовий час нас турбували стрибки долара, то сьогодні головним підбурником неспокою став євро. Курс європейської валюти стрімко падає. Ще вчора її  продавали по 10 грн., а на початку року по 11,5 грн., а сьогодні за неї більше 9,7 грн. не дають. Економіка України у цьому випадку ні до чого. Оскільки курс долара відносно гривні у нас стабільний, то, відповідно, девальвація євро щодо долара автоматично знецінює європейську валюту до гривні. А девальвація істотна. Якщо на початку року курс євро був на рівні 1,45 дол., то сьогодні він біля позначки 1,24 дол.

Чому падає євро?

Багато в чому це пов`язано з «першою хвилею» кризи. Економіка Європи у 2008 році зіткнулася з проблемою «поганих активів», перш за все, це були кредити банків, видані на купівлю нерухомості, або пов`язані з будівництвом. Тоді керівництво ЄС, озираючись на США, ухвалило рішення покрити збитки за рахунок державних коштів. У той час здавалося, що це єдиний вихід. Щоб не допустити банкрутства великих банків і транснаціональних компаній, європейські країни активно почали вирішувати за рахунок бюджету проблеми приватного бізнесу. В окремих країнах це дійсно дало позитивний результат, але далеко не в усіх. На відміну від США, ЄС - конфедерація держав з різним рівнем розвитку економік. Якщо для Німеччини двократне зростання державного боргу – некритична ситуація, то для Греції навіть невелике зростання дефіциту держбюджету виявилося «смертельним». А далі спрацював принцип доміно – коли проблема однієї маленької країни стала проблемою всього ЄС. Відповіддю стало падіння євро.

Чи може курс євро впасти до рівня 7 грн. за євро? Може, якщо...

Греція або Португалія, або Іспанія, або Італія оголосять дефолт за своїми цінними паперами і не зможуть виплачувати за ними відсотки.

Рівень безробіття в Іспанії і надалі збільшуватиметься. На сьогодні він складає 20%. Експерти вважають критичним, якщо він перевищить 7%.

Дефіцит держбюджетів Греції, Ірландії, Іспанії, Португалії, Італії реально не зменшиться протягом найближчого кварталу. Ці країни явно перебільшили з фінансуванням «збитків» приватного сектору. До прикладу, держборг Греції складає 120% ВВП.

Політики та експерти далі лякатимуть крахом євро. Варто було Президентові Франції Ніколя Саркозі заявити, що країна може вийти з єврозони, як курс європейської валюти по відношенню до долара обвалився на понад 10%.

Чи може курс євро зрости до рівня 12 грн. за євро? Може, якщо...

Темп зростання ВВП єврозони надалі збережеться, а краще, якщо прискориться. За підсумками першого кварталу ВВП єврозони виріс на 0,5% проти торішнього показника.

Це стосується і промвиробництва. Промислове виробництво єврозони за підсумками березня виросло на 6,9% порівняно з минулим роком. Показник вищий, ніж у США та Японії.

Рівень безробіття в єврозоні почне падати, і прогнози цього є. Сьогодні показник складає 10% і не підвищується. У США - 9,9%, але є тенденція до зростання.

Сальдо торгового балансу єврозони залишатиметься позитивним, як і тепер – за підсумками березня +4,5 млрд. євро, на відміну від негативного сальдо США.

У цьому випадку з погляду макропоказників економіка ЄС виглядає привабливішою, ніж економіки США та Японії, країн, які тим більше розвиваються. Але політичні катаклізми в найгірших проявах захлеснули Європу. Тому на сьогодні курс євро формується не стільки під впливом економічних показників, скільки політичних випадів.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)

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