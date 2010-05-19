Середній курс долара в комбанках майже не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 18 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився відучора на 1,4% і сьогодні становить 9,54 грн./євро, курс продажу – на 1%, до 9,80 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,45-9,64 грн./євро, з продажу – в межах 9,67-9,99 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 18 травня майже не змінився і сьогодні становить 0,2518/0,2615 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2570 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,94 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,93 грн./дол., з продажу – в межах 7,93-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,4% відучора і сьогодні становить 9,57 грн./євро, курс продажу – на 1,3%, до 9,75 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,40-9,63 грн./євро, з продажу – в межах 9,67-9,90 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці дещо знизився порівняно з 18 травня і сьогодні становить 0,2518/0,2615 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,95 грн., євро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,945 грн., євро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,89/7,94 грн., євро – 9,45/9,80 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 19 травня, становить: гривні до долара США – 7,9259, до євро – 9,850309, до російського рубля – 0,26077.