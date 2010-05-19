Меркель: Євро в серйозній небезпеці

Єдина європейська валюта в ці дні переживає найсерйозніше випробування з моменту її введення, і це випробування вона має витримати, заявила в середу канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє РИА Новости.

"Євро знаходиться в небезпеці, і, якщо ми їй не запобіжимо, наслідки можуть бути неосяжними", - сказала канцлер в середу, виступаючи в бундестагу з урядовою заявою.

Напередодні міністри фінансів 27 країн Євросоюзу затвердили в Брюсселі створення стабілізаційного фонду для об`єднаної Європи. Він передбачає, зокрема, створення стабілізаційного фонду в 60 мільярдів євро з можливістю збільшення до 500 мільярдів євро, а також викуп ЄЦБ суверенних євробондів країн зони євро.

Тепер Німеччині необхідно прийняти відповідний законопроект, який дозволить участь у стабфонді. Уряд законопроект схвалив, тепер свої рішення повинні прийняти бундестаг і бундесрат. Голосування в бундестагу планується на другу половину дня. За словами канцлера, для євро зараз настав момент найсерйознішого випробування з моменту введення цієї валюти, це випробування "має бути витримане".

"Йдеться не більше і не менше, як про випробування і оцінку європейської ідеї. Якщо не витримає євро, то не витримає і Європа", - заявила канцлер.