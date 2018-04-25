Європейський Союз: інструкція з виживання

Фондовими ринками рухають виключно європейські проблеми. На задній план відійшли хороші показники в економіці США, які радували інвесторів останнім часом. Вплив фінансової кризи ряду держав Європи виявився настільки сильним, що навіть викликав падіння на американських біржах, що раніше ігнорували «грецьке питання». Ситуація в Європі склалася така серйозна, що 9 травня відбулася екстрена зустріч міністрів фінансів Євросоюзу, в ході якої було ухвалене рішення, яке кардинально вплинуло на настрої гравців фондового ринку.

Як відзначив стратег компанії Astrum Investment Management Костянтин Литвин, у понеділок, 10 травня, на створенні фонду екстреної допомоги країнам Європейського Союзу фондові і сировинні ринки відскочили з двомісячних мінімумів після ухвалення цього рішення. У понеділок помітно зміцнився євро, а промислові метали подорожчали більш ніж на 3%. За підсумками дня індекс S&P 500 виріс на 4,4% до 1159 пунктів, а індекс DJIA піднявся на 3,9% до 10785 пунктів.

Понеділок на українському фондовому ринку був вихідним, і у вівторок він відкрився на більш ніж позитивній зовнішній кон`юнктурі, проте євро («мавр зробив свою справу») протягом дня знову впав, чим викликав зниження світових і частково вітчизняних індексів.

За словами трейдера інвестиційної компанії Phoenix Capital Ірини Барабанової, причиною для зростання індексу Української біржі у вівторок послужили позитивні новини з світових фондових майданчиків, оскільки учасники ринку з оптимізмом зустріли новину про надання фінансової допомоги Греції. У вівторок індекс Української біржі відкрився стрімким зростанням на 9%. Проте в другій половині дня оптимізм гравців дещо згас, і міжнародні майданчики знову перемістилися в червону зону. Українські фондові індекси також стримали темпи зростання.

Індекс Української біржі у вівторок, 11 травня, підвищився на 3,62% до 2186,07 пункту. Проте, індекс ПФТС знизився на 0,27% – до 867,59 пункту.

Інвестори на світових фондових ринках в середу продовжили проявляти радість з приводу можливого вирішення фінансових питань Греції.

К.Литвин відзначив, що після ухвалення рішення про створення стабілізаційного фонду екстреної допомоги країнам ЄС з гострими бюджетними проблемами суверенні ризики знизилися в рази, що привело до стабілізації євро на рівні 1,26 дол./євро. На думку стратега, зниження суверенних ризиків в Європі дозволило інвесторам сфокусувати свою увагу на позитивних змінах в світовій економіці. Він нагадав, що в США і Європі виходить позитивна макростатистика, і корпоративні прибутки також радують інвесторів.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик підкреслила, що інвестори українського фондового ринку продовжують спостерігати за ситуацією на зарубіжних майданчиках, обережно відкриваючи нові позиції. На її думку, ситуація навколо боргових проблем європейських країн залишається гострою, не зважаючи на ряд позитивних новин і обіцянок урядів. Невизначеність руху зовнішніх фондових індексів в середньостроковій перспективі стримує відновлення вітчизняного ринку. Найближчим часом на ринку збережеться висока волатильність, а вирішальний вплив на поведінку гравців надаватиме зовнішній фон.

Ринки Європи і США в середу, 12 травня, показали зростання завдяки стабілізації суверенних ризиків в ЄС. Індекс Української біржі цього дня піднявся на 2,5% до 2242 пунктів. Індекс ПФТС виріс на 1% до 876 пунктів.

У четвер, 13 травня, крім падіння євро, на фондові ринки чинили вплив і насторожуючі новини банківського сектору США (не забуваємо, що саме звідси виросли ноги глобальної кризи).

К.Литвин повідомив, що американські фондові ринки закрилися у четвер зниженням на новинах про початок розслідування у восьми найбільших банках з приводу надання ними неправильної інформації кредитно-рейтинговим агентствам про іпотечні продукти. Банківський сектор опинився під тиском цих тривожних новин і став локомотивом падіння. Ще одним чинником зниження стало тривале ослаблення євро, який опустився до 1,25 дол./євро. Це негайно позначилося на зниженні цін на сировину – нафта подешевшала до 74 доларів за баррель. У мінусах закрився нафтогазовий і промисловий сектори акцій. Індекс DJIA знизився на 1% до 10782 пунктів, індекс S&P 500 впав на 1,2% до 1157 пунктів, індекс DJ Stoxx 600 підріс на 0,25% до 257 пунктів.

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер знизився на 1,70% – до 2203,97 пункту. Індекс ПФТС виріс на 0,50% – до 880,53 пункту.

Не зважаючи на серйозні кроки Євросоюзу щодо зниження ризиків відносно Греції, гравці фондових ринків не до кінця повірили в дієвість даних заходів.

Як відзначають аналітики компанії Phoenix Capital, український ринок акцій у п`ятницю, 14 травня, продовжив зниження на тлі побоювань щодо фінансового стану Греції, які переважали цього дня на європейських майданчиках. Американські ринки також демонстрували зниження, не зважаючи на вихід позитивної статистики з роздрібного продажу в США та про зростання промислового виробництва.

Індекс ПФТС за підсумками торгів п`ятниці знизився на 1,63% до 866,21 пункту. Індекс Української біржі впав ще більше - на 2,81% до 2156,68 пункту.

При цьому деякі експерти знаходять в нинішній ситуації в Європі і позитивні моменти, а також вважають, що все не так вже погано, як думають гравці фондового ринку.

Зокрема, К.Литвин вважає, що побоювання інвесторів щодо поточних проблем в Європейському Союзі перебільшені. По-перше, підкреслив він, сильне падіння євро дуже сприятливе для європейських експортерів. По-друге, країни ЄС поки тільки оголошують про урізування державних витрат, і справа до здійснення цих планів поки не дійшла. Греції, наприклад, досить складно буде урізувати зарплату держслужбовцям відразу на 15% на тлі масових протестів. «Поточні проблеми в ЄС нікуди не підуть за місяць-два і, швидше за все, продовжуватимуться кілька років», - вважає стратег. На його думку, на даний момент увага ринку сконцентрована на цих проблемах, проте незабаром інвестори можуть змістити свою увагу на позитивні корпоративні результати і макроекономічну динаміку, яка поліпшується.

К.Литвин прогнозує, що для економіки Європи є два сценарії розвитку подій. Якщо темпи зростання економіки Європейського Союзу виявляться нижчими за темпи зростання держборгу, то за відсутності можливості девальвації валюти європейські країни потраплять в дефляційну боргову спіраль, з якої вибратися дуже важко. Оптимістичніший сценарій передбачає відновлення світової економіки і збільшення попиту на європейський експорт, що, безумовно, підніме темпи зростання в ЄС, а його нові члени можуть підняти внутрішній попит і дати поштовх загальному зростанню європейської економіки.

«Отже не все так сумно в Європі, як нам показує фондовий ринок, який падає багато в чому через технічні причини на тлі довгоочікуваної корекції», - вважає стратег. На даний момент і євро і нафта дуже перепродують: євро опустився до чотирирічних мінімумів на рівні 1,22 дол./євро, нафта – до річних мінімумів в 70 доларів за баррель WTI. Євро падав п`ять тижнів поспіль, чинячи тиск на всі ризикові активи. Великі шанси відкату від рівнів багаторічної підтримки, і поточний тиждень може стати тижнем зростання для розвинених риків і тих, що розвиваються, а також сировинних ринків через відкат євро до 1,25-1,28 дол./євро.

Зі всього вищесказаного висновок такий: ситуація в Європі непередбачувана, але при цьому світова економіка з кризи все ж виходить (якщо не знаходиться на порозі нової кризи). Але зараз насторожує інше. Інвестори українського фондового ринку все більше звертають увагу на зовнішній фон, не бачачи ідей у вітчизняній економіці. Така тенденція останнього часу. Добре, якщо ця тенденція не стане діагнозом...

Володимир Оранський (УНІАН)