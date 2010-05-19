«Оболонь» випустила лімітовану партію пива «Ювілейне»

Компанія “Оболонь”, один з найбільших виробників пива і безалкогольних напоїв, випустила спеціальне пиво «Оболонь Ювілейне», приурочене до 30-річного ювілею пивоварні.

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, новинка випущена лімітованою партією в 2 млн. пляшок.

Наголошується, що це новий сорт світлого чистого солодового пива. Воно створене за новою рецептурою і має виражений хмільний смак і яскравий натуральний аромат.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – найбільший національний виробник пива, безалкогольних і слабкоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод в Києві і 9 підприємств в регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується в 33 країни світу.