Вкладники пікетують банк «Надра»

Вкладники банку «Надра» проводять пікетування будівель банку у Києві і регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні прес-конференції в УНІАН заявили представники Всеукраїнської громадської організації «Наш захист».

Пікетувальники вимагають повернення своїх вкладів, а також висловлюють протест проти, на їх думку, несправедливої і закритої політики нинішнього керівництва банку.

Акція є безстроковою, заявили її організатори.

Крім того, 21 травня п.р. ВГО «Наш захист» має намір провести пікетування будівлі Кабінету міністрів України.

«В акції візьмуть участь як вкладники, так і позичальники комерційних банків», - сказав голова правління ВГО «Наш захист» Сергій ГРИГОРЯН.

За його словами, вкладники мають намір звернути увагу властей на проблеми, які існують з поверненням депозитів з проблемних банків. У свою чергу, позичальники мають намір вимагати від властей дій, який були б спрямовані на налагодження конструктивного діалогу з банками на предмет реальної реструктуризації кредитних зобов`язань.

Крім того серед вимог пікетувальників - безумовне виконання банком «Надра» і Національним банком України законодавства України, зокрема, на предмет незаконності введення мораторію на повернення депозитів фізичним особам.

Пікетувальники також вимагають створення постійно діючих робочих переговорних груп з керівництвом банку «Надра» і Мін’юстом для поточного розв’язання проблем, що виникають, і розбіжностей у відносинах між банком і клієнтами, а також між вкладниками і органами виконавчої служби.

За словами члена правління Всеукраїнської громадянської організації «Наш захист» Лариси ЛЯДОВОЇ, вкладники банку «Надра» вимагають зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

За її словами, вкладники банку «Надра», які мають рішення судів на свою користь, не можуть добитися від виконавчої служби початку виконавчого виробництва, а зустрічі з представниками Міністерства юстиції різних рівнів не дають результату.

«Намалювали такий алгоритм (у Мін’юсті – УНІАН), за яком ми повинні пройти чиновників, заступників, а потім потрапити до пана ЛАВРИНОВИЧА. ... Ось ці поневіряння зайняли більше року.., на всіх етапах просто знущаються, я іншого слова не можу підібрати», – сказала Л.ЛЯДОВА.

За інформацією ВГО «Наш захист», на сьогоднішній день немає жодного рішення суду з повернення депозитів вкладникам на користь банку «Надра».

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитками 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

28 квітня 2010 року перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором з Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакету.

Для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

12 травня у банку "Надра" повідомили, що на даний момент у фінустанові завершується процес, пов`язаний з його рекапіталізацією.