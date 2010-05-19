Вкладники банку «Надра» вимагають зустрічі з Лавриновичем

Вкладники банку "Надра" вимагають зустрічі з міністром юстиції України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Про це заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН член правління Всеукраїнської громадської організації "Наш захист" Лариса ЛЯДОВА.

За її словами, вкладники банку "Надра", що мають рішення судів на свою користь, не можуть добитися від виконавчої служби початку виконавчого провадження, а зустрічі з представниками Міністерства юстиції різних рівнів не дають результату.

"Намалювали такий алгоритм (у Мінюсті - УНІАН), за яким ми повинні пройти чиновників, замів, а потім потрапити до пана ЛАВРИНОВИЧА. Ось ці поневіряння зайняли більше року, на усіх етапах просто знущаються, я іншого слова не можу підібрати", - сказала Л.ЛЯДОВА.

За інформацією ВГО "Наш захист", на сьогодні немає жодного рішення суду про повернення депозитів вкладникам на користь банку "Надра".

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитками 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

28 квітня 2010 року перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором з Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакету.

Для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

12 травня у банку "Надра" повідомили, що на даний момент у фінустанові завершується процес, пов`язаний з його рекапіталізацією.