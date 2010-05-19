Питання щодо банку "Надра" планують вирішити у четвер на засіданні експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів сьогодні повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"У четвер буде засідання експертної ради, де буде прийнято рішення щодо банку "Надра"", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ очолив експертно-аналітичну раду з питань участі держави в капіталізації банків, а також зробив жорсткішою процедуру ухвалення рішень на засіданні цієї ради.

Відповідні рішення закріплені урядовою постановою №343 від 17 травня 2010 року.

До складу ради також увійшли віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО (заступник голови ради), міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО (заступник голови ради), радник Міжнародного валютного фонду Енгін АКДЖАКОДЖА (за згодою), координатор фінансового і приватного секторів по Україні, Білорусі і Молдові Всесвітнього банку Маріус ВІСМАНТАС (за згодою), директор Департаменту політики розвитку ринку фінансових послуг Мінфіну Володимир КОЦЮБА, заступник міністра фінансів Андрій КРАВЕЦЬ, перший заступник міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, заступник директора Департаменту з питань участі держави в капіталізації банків Мінфіну Ярослав МАТУЗКА, заступник голови Національного банку Василь ПАСІЧНИК (за згодою), голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Ігор СОТУЛЕНКО, перший заступник голови Національного банку Анатолій ШАПОВАЛОВ (за згодою), а також начальник Управління фінансової політики Секретаріату Кабінету міністрів України Валентина ЯЩУК.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитками 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

28 квітня 2010 року перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором з Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакету.

Для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

12 травня у банку "Надра" повідомили, що на даний момент у фінустанові завершується процес, пов`язаний з його рекапіталізацією.