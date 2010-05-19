Міжбанк: долар знову на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9195/7,9265 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9240/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9245/7,9255 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 12:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,925 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2583/0,2586 грн./рубль, до 12:00 ціни впали до 0,2571/0,2572 грн./рубль. До закриття ціни досягли мінімуму - 0,2567/0,2568 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель впав і склав 30,33 рублів за долар (- 0,2950).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2145/1,2225 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6555/9,6665 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 9,6375/9,6435 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 9,6540/9,6590 грн./євро.