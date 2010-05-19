Російських інвестицій в підготовку Євро-2012 стане більше

Новий виток українсько-російських стосунків може привести до збільшення інвестицій у вітчизняну економіку з боку Росії.

Таку думку після VII Українсько-російського економічного форуму 18 травня в Києві висловив президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро- 2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі DCH.

"Російські інвестиції збільшаться як в економіку загалом, так і в підготовку Євро- 2012. Наприклад, у готельний бізнес і об'єкти інфраструктури", - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, сприяти зростанню коштів, що їх вкладатимуть в Україну, можуть також позитивні зміни в українській економіці, поліпшення інвестиційного клімату, відновлення стабільної роботи банківського сектора та ін.

Як повідомляв УНІАН, VII Українсько-російський економічний форум пройшов за участю Президентів України та РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА. Форум зібрав представників політичної і ділової еліти двох країн. Зокрема, в ньому брали участь Ринат АХМЕТОВ, Віктор ПІНЧУК, Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, Дмитро ФІРТАШ, Олег ДЕРИПАСКА та інші великі бізнесмени України і Росії.