НБУ буде купувати євро

Національний банк України і надалі готовий виходити на міжбанківський валютний ринок з купівлею євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції.

Такі дії Нацбанку він пояснив тим, що Європа є одним з найважливіших торговельних партнерів України, і НБУ зацікавлений у тому, щоб вдалося уникнути значної волатильності або турбулентності євро.

«Ця ситуація, яка там відбувається, звичайно, частково впливає на Україну, але ці процеси впливу на Україну, за нашими оцінками, носять ситуативний характер.

Тому ми будемо виходити на ринок, і сьогодні ми виходимо на ринок, ми будемо купувати євро ... Ми й надалі будемо вживати заходів для того, щоб наша присутність на валютному ринку сприймалася як стабілізуюча», - сказав В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

У НБУ вважають євро сильною резервною валютою, при цьому з євро працюють підприємства, на які припадає близько третини українського експорту.

Як повідомляв УНІАН, учора, 18 травня, Нацбанк прийняв рішення щодо проведення сьогодні валютної інтервенції з купівлі євро за курсом 9,7 грн / євро.

Сьогодні міжбанківський ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6555 / 9,6665 грн / євро, на 12:00 ціни пішли донизу - 9,6375 / 9,6435 грн. / євро. На момент закриття торгів цінові показники по цій парі відкотилися до рівня 9,6540 / 9,6590 грн / євро.