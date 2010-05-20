ВВП Росії у квітні виріс на 0,7%

ВВП Росії, очищений від сезонності, у квітні виріс на 0,7%. Про це повідомила міністр економічного розвитку Росії Ельвіра Набіулліна. Вона також нагадала, що у березні очищений ВВП знизився на 0,1%, повідомляє k2kapital.

За її словами, поки не можна сказати, що ця тенденція стійка, але це є ознакою пожвавлення.

Зростання промисловості, очищене від сезонності, в квітні, за її словами, склало 1,8%.

Крім того, міністр відзначила, що інфляція в Росії у травні ц.р., за попередньою оцінкою, складе 0,3-0,4%.

Відносно курсової політики, Е.Набіулліна сказала, що питання зміни курсової політики Росії у зв`язку з ситуацією на європейських фінансових ринках не обговорюється.