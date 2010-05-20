ВВП Росії у квітні виріс на 0,7%
12:18, 20 травня 2010Фінанси
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Очищений від сезонності
ВВП Росії, очищений від сезонності, у квітні виріс на 0,7%. Про це повідомила міністр економічного розвитку Росії Ельвіра Набіулліна. Вона також нагадала, що у березні очищений ВВП знизився на 0,1%, повідомляє k2kapital.
За її словами, поки не можна сказати, що ця тенденція стійка, але це є ознакою пожвавлення.
Зростання промисловості, очищене від сезонності, в квітні, за її словами, склало 1,8%.
Крім того, міністр відзначила, що інфляція в Росії у травні ц.р., за попередньою оцінкою, складе 0,3-0,4%.
Відносно курсової політики, Е.Набіулліна сказала, що питання зміни курсової політики Росії у зв`язку з ситуацією на європейських фінансових ринках не обговорюється.
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