Євросоюз підвищить контроль за хедж-фондами

Країни ЄС вимагатимуть від менеджерів хедж-фондів проходити обов`язкову процедуру реєстрації і надавати наглядовим органам інформацію про свої інвестиційні стратегії, повідомляє Німецька хвиля.

Міністри фінансів країн ЄС погодили заходи, які посилюють контроль за хедж-фондами. Менеджерів таких фондів зобов`яжуть проходити процедуру реєстрації і надавати інформацію про свої інвестиційні стратегії наглядовим органам. Найближчим часом директива буде передана на твердження в Європарламент. ЄС сподівається, що прийняті заходи зроблять роботу фінансової галузі прозорішою.

Єдина процедура допуску

Нові правила для спекулятивних інвестиційних фондів мають, за задумом авторів, знизити ризик повторної кризи на фінансових ринках. Так, нова директива передбачає введення єдиної процедури допуску хедж-фондів, які діють в країнах Євросоюзу.

У майбутньому менеджери таких фондів проходитимуть процедуру реєстрації у відповідній наглядовій інстанції, а їх діяльність на території країни постійно контролюватиметься", - пояснює глава фінансового відомства ФРН Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schдuble).

Крім того, менеджерів хедж-фондівв зобов`яжуть надавати наглядовим органам інформацію про свої інвестиційні стратегії. Проти таких жорстких заходів виступала Великобританія: у Лондоні працює близько 80% таких фінансистів.

Директиву мають узгодити

Директива ЄС ще має пройти процедуру затвердження у Європарламенті, з яким у міністрів фінансів є деякі розбіжності. Так, згідно з проектом, кожна держава-член ЄС може самостійно ухвалювати рішення про допуск хедж-фонда на свій ринок – за умови, що кандидат відповідає загальноєвропейським критеріям. Парламентарі вважають, що хедж-фонд повинен одержувати єдиний допуск для всього Євросоюзу, а національні інстанції лише повинні контролювати його роботу. Такої ж лінії дотримується і Єврокомісія.

Проте, комісар ЄС з внутрішніх ринків Мішель Барнье налаштований оптимістично. Він переконаний, що сторони зможуть усунути розбіжності найближчим часом. М.Барнье розраховує, що нова директива буде прийнята ще до літа.

Податок на фінансові операції – під питанням

У Брюсселі продовжується дискусія про встановлення контролю за торгівлею біржовими цінними паперами, які страхують ризики кредиторів, - так званими кредитними дефолтними свопами (CDS). Проте перш ніж приймати конкретні заходи, Єврокомісія має намір провести оцінку ступеня ризику CDS та інших спекулятивних фінансових продуктів. Прихильники жорстких заходів вважають, що саме торгівля дефолтними свопами довела Грецію до нинішнього стану.

Поки немає ясності з приводу введення податку на фінансові операції. Розділи фінансових відомств ЄС виступають за оподаткування при покупці акцій і позик. Як пояснив глава єврозони Жан-Клод Юнкер, фінансові інститути повинні відчути на собі тягар кризи. Міністр фінансів Німеччини Войбле Шойбле – менш оптимістичний. "На жаль, поки складно сказати, наскільки реально домогтися введення такого податку у всьому світі", - констатує В.Шойбле.