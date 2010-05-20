Бюджетна резолюція на наступний рік надійде до Ради 1 червня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що до 1 червня до парламенту повинна бути подана Бюджетна резолюція на наступний рік.

Про це він заявив під час пленарного засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування при голові Верховної Ради України, яке відбувається у Лівадійському палаці (Ялта), повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

«На наступному пленарному тижні 1 червня ми розглядатимемо це питання. Я звернувся до Кабінету міністрів України з тим, щоб ми сьогодні принаймні мали передбачувані процеси в Україні, у тому числі, у бюджетній політиці», - сказав керівник парламенту.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що «часу у нас на все про все один місяць».

Голова ВР нагадав, що до завершення нинішньої сесії парламент працюватиме у пленарному режимі чотири тижні, і за цей період, наголосив він, треба спільно опрацювати Бюджетну резолюцію з тим, щоб запобігти можливостям «протягування» через цей документ непрозорих схем фінансування.

Як повідомлялося, учасники виїзного засідання планують обговорити питання про стан житлового будівництва в регіонах, проекти змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, проект Виборчого кодексу України у контексті теоретичних та практичних аспектів організації і проведення місцевих виборів.

Відповідну інформацію учасникам засідання нададуть міністр регіонального розвитку та будівництва Володимир ЯЦУБА, перший заступник міністра фінансів Вадим КОПИЛОВ, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.