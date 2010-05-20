Банк Росії: євро з 21 травня 38 руб.

Банк Росії підвищив офіційний курс євро з 21 травня відразу на 62 копійки - до 38,0406 рубля, йдеться у даних, оприлюднених банком.

Офіційний курс долара збільшився на 5,7 копійки - до 30,7523 рубля.

Вартість бівалютної корзини, розрахована за офіційними курсами, збільшилася до 34,03 рубля на п`ятницю з 33,73 рубля на четвер.

Ослаблення рубля до валюти у четвер спостерігається на тлі відновлення зниження цін на нафту: стабілізувавшись біля позначки 74 дол. за баррель марки Brent з ранку, у середині дня вони знов почали знижуватися.

При цьому євро на Forex почав зміцнюватися до долара після зниження до читирирічних мінімумів. До середини четверга пара євро-долар піднялася до 1,24 долара за євро з 1,23 долара напередодні увечері.