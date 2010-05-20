ВР ухвалила підвищення акцизу на бензин

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування)».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 246 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

“За” голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 – з БЮТ, 9 – з НУ-НС, 27 – КПУ, 19 – Блоку Литвина та четверо позафракційних.

Даним законом підвищується акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Член комітету з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК (фракція Партії регіонів) зазначив, що у першому читанні пропонувалося підвищити цей акциз з 110 євро до 172 євро, але в результаті консультацій вийшли на цифру 132 євро. «Підвищення є, але незначне», - додав він.

Крім того, даним законом скасовано ПДВ при імпорті природного газу.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН наголосив, що недоцільно скасовувати ПДВ. За його словами, «ПДВ на хліб є, то чому не має бути ПДВ на газ». Він наголосив, що, ввівши дану норму щодо скасування ПДВ при імпорті природного газу, будуть «великі втрати бюджету».

Даним законом підвищено акцизні ставки на тютюн та спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод – 25 грн. 20 коп.

Крім того, даним законом передбачено, що норми закону мають реалізовуватися «без підвищення роздрібних цін на товари та послуги».

Народні депутати з опозиційних фракцій наголошували, що така пропозиція, на якій наполягала фракція КПУ, є нереалістичною, оскільки в законі закладені норми, які призведуть до підвищення цін на велику кількість товарів та послуг.