ВР внесла зміни в закони про податки

Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 246 з 434 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

"За" голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 - з БЮТ, 9 - з НУ-НС, 27 - КПУ, 19 - Блоку Литвина і четверо позафракційних.

Цей закон підвищує акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг.

Член комітету з питань податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННИК (фракція Партії регіонів) наголосив, що в першому читанні пропонували підвищити цей акциз з 110 євро до 172 євро, але в результаті консультацій вийшли на цифру 132 євро. "Підвищення є, але незначне", - додав він.

Окрім того, цей закон скасовує ПДВ при імпорті природного газу.

Голова комітету з питань податкової та митної політики Сергій ТЕРЬОХІН сказав, що недоцільно відміняти ПДВ. За його словами, "ПДВ на хліб є, так чому не має бути ПДВ на газ". Він зауважив, що від введення цієї норми щодо відміни ПДВ при імпорті природного газу будуть "великі втрати бюджету".

Цей закон підвищує акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищено збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, що входять до складу напоїв. Зокрема, передбачається, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод - 25 грн. 20 коп.

Окрім того, цей закон передбачає, що норми закону повинні реалізовуватися "без підвищення роздрібних цін на товари і послуги".

Народні депутати з опозиційних фракцій зазначали, що така пропозиція, на якій наполягала фракція КПУ, є нереальною, оскільки в законі закладені норми, які призведуть до підвищення цін на багато товарів і послуг.