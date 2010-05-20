1,16 млрд. грн. на боротьбу з грипом не мали економічного підгрунтя

Рішення уряду про виділення 1,16 млрд. грн. державних коштів на боротьбу з грипом А/Н1 N1 не підтверджувалося економічними підрахунками, не базувалося на об'єктивних прогнозах, тому кошти були використані неефективно і з порушенням законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО.

За його словами, це призвело до негативних соціально-економічних наслідків. З виділеної суми було освоєно усього 63,7% коштів, а із загальної кількості куплених медикаментів використано близько 8%. За інформацією Рахункової палати, за кошти в сумі 50 млн. грн., виділені ще в березні минулого року, ліки та устаткування почали купувати тільки із загостренням епідемії.

На кошти, виділені в листопаді (500 млн. грн. резервного фонду і 608 млн. грн. у вигляді додаткових асигнувань з бюджету), постачання устаткування для лікарень і лабораторій тривали до квітня 2010 року.

У Рахунковій палаті заявляють, що і сьогодні частина устаткування ще не введена в експлуатацію. Кількість купленого устаткування для лабораторій санстанцій і Українського центру грипу значно перевищила потребу в ньому.

Водночас для подальшого функціонування устаткування потрібно буде щорічно виділяти близько 40 млн. грн.

У Рахунковій палаті кажуть, що як гуманітарну допомогу Україна отримала ліків і устаткування на суму 67 млн. грн., при цьому тільки 4,4% з них використано на протидію епідемії.

Значна частина ліків не зареєстровані в Україні, а це означає, що вони не придатні до застосування або мають критичний термін придатності.

У Рахунковій палаті констатують, що неефективно і з порушенням законодавства Міністерство охорони здоров'я використовувало 342 млн. грн., або 46% від виділених коштів.