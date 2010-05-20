Президент заветує закон про підвищення акцизів

У БЮТ сподіваються, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заветує прийнятий сьогодні Верховною Радою України Закон "Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО.

"Сподіваємося, що Президент ЯНУКОВИЧ накладе вето на цей закон, тому що позитиву від нього ніякого, а негативу - один негатив", - сказав О. ЛЯШКО.

"З ухваленням цього закону в Україну повертається таке явище як "азаровщина", - сказав депутат. За його словами, прийнятий сьогодні провладною більшістю закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оподаткування фактично повертає Україну в часи, коли очолювані тодішнім головою ДПА Миколою АЗАРОВИМ «ескадрони податкової смерті» заходили на будь-які підприємства і знищували їх".

О. ЛЯШКО наголосив, що прийняті зміни дозволяють податковій інспекції робити усе, що їй заманеться. "Якщо до сьогоднішнього дня були чіткі межі і обсяги діяльності податкової інспекції під час перевірок, то віднині податківці можуть робити усе, що завгодно, тому що закон не контролює їх діяльність", - сказав він.

Окрім того, народний депутат каже, що в результаті ухвалення цього закону істотно зростуть ціни не лише на тютюнові і алкогольні вироби. "Сьогоднішній закон піднімає ціни не лише на сигарети і пиво, але і на продуктові товари", - сказав він, додавши, що також виростуть податки на воду і паливно-мастильні матеріали, що фактично знищить цілі галузі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 травня, Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України (про оподаткування)".

"За" голосували 170 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 17 - з БЮТ, 9 - з НУ-НС, 27 - КПУ 19 - Блоку Литвина і четверо позафракційних.

Закон підвищує акциз на бензин до 132 євро за 1000 кг. Окрім того, це закон скасовує ПДВ при імпорті природного газу.

Також законом підвищені акцизні ставки на тютюн і спиртні напої. Крім того, підвищений збір за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв. Зокрема, передбачають, що такий збір для поверхневих вод буде 21 грн. 60 коп. за один кубометр, і підземних вод - 25 грн. 20 коп.

Передбачено також, що норми закону повинні реалізовуватися "без підвищення роздрібних цін на товари і послуги".