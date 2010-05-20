Міжбанк: долар на місці

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися на рівні 7,9205/7,9265 грн./дол., до 12:00 звузився спред - 7,9215/7,9255 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9220/7,9260 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

Об 11:00 Національний банк України оголосив про купівлю доларів за курсом 7,9250 грн./дол., а також європейської валюти за курсом 9,75 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2575/0,2577 грн./рубль до 12:00 ціни піднялися до 0,2582/0,2583 грн./рубль. До закриття ціни знизилася - 0,2570/0,2572 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і склав 31,1875 рублів за долар (+0,2275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2310/1,2435 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,8035/9,8150 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору - 9,8260/9,8350 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 9,7665/9,7755 грн./євро.