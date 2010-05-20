Уряд готовий взяти участь рекапіталізації банку «Надра»

Кабінет міністрів України готовий брати участь у рекапіталізації банку «Надра» за умови реструктуризації його зовнішньої заборгованості.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ за результатами сьогоднішнього засідання експертно-аналітичної ради з питань участі держави в капіталізації банків.

«Є одна умова – реструктуризація зовнішньої заборгованості», - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

Зазначимо, влітку 2009 року тимчасовий адміністратор банку «Надра» Валентина ЖУКОВСЬКА заявила, що сума заборгованості за залученим банком торговим фінансуванням становить близько 378 млн. дол. США.

Крім того, за словами А.ШАПОВАЛОВІ, на засіданні експертно-аналітичної ради було схвалено рішення про входження в капітал банку «Надра» уряду й приватного інвестора на паритетних умовах.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2010 року А.ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором із Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакета. При цьому, для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» отримав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.