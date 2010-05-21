Україна може розраховувати на кредити МВФ строком до п'яти років

Україна може розраховувати на кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ) на строк до п`яти років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО журналістам, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про можливість залучати кредити МВФ на строк до 10 років.

«Зараз МВФ на десять років не піде. Зараз він йде на строк до п`яти років. На такі терміни можемо розраховувати і ми», - відзначив С.ТІГІПКО.

Крім того, він повідомив, що на сьогодні продовжується узгодження договору України з МВФ. «Нормально відпрацьовуємо текст угоди. Фактично не маємо великих проблем по тексту угоди. Зараз обговорюємо прибуткову і витратну частини бюджету. Я упевнений, що ми матимемо програму», - відзначив він.

Також віце-прем`єр-міністр повідомив, що Україна проводить зовнішні позики згідно з планом, затвердженим урядом.

Він відзначив, що зростання рейтингу України сприяє створенню сприятливих умов для зовнішніх позик.

Як повідомляв УНІАН, у кінці квітня прес-служба віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА повідомляла, що Україна і Міжнародний валютний фонд погодили основну текстову частину угоди про співпрацю, згідно з якою нова програма передбачає виділення кредиту обсягом 19 млрд. дол. на 2,5 років.